«التجاري الدولي» يشارك في الدورة السنوية الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في فعاليات الدورة السنوية الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتي انعقدت في 14يونيو 2021 تحت عنوان "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر" باعتباره شريكًا للتمويل المستدام.

ويهدف الملتقي في نسخة العام الحالي إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أن التمويل المستدام هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك وأن سياسات البنك تعمل على توفير خدمات مميزة وملموسة لتشجيع العملاء على المساهمة في دفع عملية التنمية المستدامة في مصر.

كما أعربت عن التزام البنك بموائمة الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 2030، وأدارت الدكتورة داليا عبد القادر حلقة النقاش حول "محركات الاقتصاد الأخضر"، والتي شاركت بها الأستاذة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، مع مستشار وزارة التخطيط وممثلي مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولية، وقد تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه اليات تمويل الاقتصاد الأخضر والبرامج والمنتجات التمويلية المناسبة.

- تحقيق التنمية المستدامة يحتاج لتكاتف جميع مؤسسات القطاع الخاص

ومن ناحية أخرى، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص، وأشارت إلى أن البنك التجاري الدولي قام بترسيخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

- فرص الاستثمار في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق متصل، استعرضت ميسون نبيل، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي، في الجلسة الخاصة بالتمويل المسؤول ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص الاستثمار في مجال التمويل المستدام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الوصول بالمنتج النهائي للتوافق مع المتطلبات العالمية وتقليل المخاطر، إلى جانب رفع الوعى لدى صغار المستثمرين بضرورة ادماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورصد الفرص المحتملة لتحقيق التنمية في ظل تحديات التغيرات المناخية وقدرة مصر على مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى امكانية الوصول إلى موارد التمويل المستدامة وأهمية الاستثمارات ذات المردود الإيجابي في دفع عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن إسهامات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.