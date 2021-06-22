الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في لقاء مع الرؤساء والأعضاء المنتدبين للشركات

«توفيق»: تعديلات قانون قطاع الأعمال تهدف لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها

هشام توفيق
هشام توفيق

عقد  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور  سعيد عرفه، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

 - التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات

وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح، وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.

 - استهداف انضمام 5000 شركة مصرية للكتالوج الإلكتروني ” جسور ” 


وكشف الوزير، إنه من المستهدف انضمام 5000 شركة مصرية للكتالوج الإلكتروني ” جسور ” خلال 6 أشهر، و  قال خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الكتالوج، إنه من المستهدف أن يتم ترويج لنحو 30 ألف منتج مصري عبر الكتالوج خلال تلك الفترة.



وذكر "توفيق" إنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب للتحقق من صحة ودقة البيانات المسجلة على الكتالوج.

وأضاف  أن إطلاق مشروع "جسور" بدأ قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، حيث تم تسيير 171 حاوية مكافئة إلى العديد من الدول مثل السودان وموريتانيا، والصومال ومدغشقر.

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وائل لطفي

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