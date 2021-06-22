«التعليم» تنشر رابط الامتحانات التجريبية بالكامل لطلاب الثانوية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نماذج الامتحانات التجريبية بالكامل لطلاب الشهادة الثانوية.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي: "طلبة الصف الثالث الثانوى نقدم لكم رابط نماذج الامتحانات التجريبية عربي ولغات لمواد استاتيكا وإحياء وتاريخ ونماذج الإجابة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم".



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وتنتهي غدا الأربعاء الامتحانات التجريبية من اللجان لطلبة الثانوية العامة، علي أن تبدأ من المنزل يوم الخميس المقبل يونيو الجاري، يكون سيستم الامتحان مفتوح أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءًا.

وكان قد خاض طلاب الثانوية العامة امتحان التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية وهو الامتحان التجريبي الثالث من اللجان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على اللجان، وقالت من خلاله إنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتى وإن قام بتحرير الإجابة على التابلت.

وانطلقت أمس الإثنين الامتحانات التجريبية الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت أنه في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.