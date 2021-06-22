«أفكر فى الاعتزال».. مى حلمى تتصدر التريند بعد تعرضها للتنمر

تصدرت الإعلامية مي حلمي تريند "جوجل" بعدما أعلنت أنها تفكر في الاعتزال بعد المضايقات والتنمر الذي تتعرض له، خصوصا بعد الأزمات التي لحقت بها مؤخرا.

وكتب مي حلمي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «أفكر جديا في اعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا، وكل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده».

وكتبت حلمي ذلك عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى إيفان راكيتيش لاعب برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبى، ولاقت الصورة تداولا كبير على صفحات الفيس بوك وسط عبارات من التنمر من قبل المتابعين.

وترصد "الدستور" أبرز الأزمات التي لاحقت مى حلمي.

إلغاء حفل زفاف

بدأت بأزمة حفل زفافها الأول من الفنان محمد رشاد، والذي تم إلغاؤه قبل الفرح بساعات قليلة، بسبب قائمة المنقولات، حتى أصبح هذا النبأ حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لأيام عديدة، ليعود الثنائي بعدها ويعلنان الصلح.

"ديون زوجها"

وبعد زواجها بفترة ليست كبيرة خرجت حلمي في فيديو تقول إنها ستتعرض للطرد من منزلها الخاص، وإنها استيقظت على تليفون من أحد الأشخاص يخبرها بأن هناك أشخاصًا سيدخلون شقتها ليحجزوا على ممتلكاتها ومنزلها بسبب عقد لزوجها قيمته ٥ ملايين جنيه، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كل همهم حبسه.

"أزمة وقفها"

نسب البرنامج تصريحا لوليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك، وذلك بشأن تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض، حيث تضمن محتوى التصريح على لسان "عبد اللطيف" أنه قال: "لو نادي الزمالك طلب مننا فلوسنا وبوكسراتنا علشان نجدد لفرجاني إحنا تحت أمر الزمالك"، والذي نفى ما حدث.

ليعلن مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" عن إيقاف مي حلمي، مذيعة برنامج "الحكم" بالقناة، وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق.

"انفصال وإجهاض"

خرجت مى حلمي في برنامج شيخ الحارة والجريئة لتعلن تفاصيل انفصالها وأنها تعرضت للاجهاض بسبب زوجها محمد رشاد وأنه خانها في شهر العسل.