الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل مدير مكتب الرقابة الإدارية الجديد

محافظ مطروح ومدير
محافظ مطروح ومدير مكتب الرقابة الإدارية

استقبل  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اللواء تامر عباس رئيس مكتب  الرقابة الإدارية بمطروح، واللواء حسام الدسوقي رئيس مكتب  الرقابة الإدارية بمطروح السابق.

تولي اللواء تامر عباس، منصب رئيس مكتب الرقابة الإدارية في مطروح، وذلك خلفا للواء حسام الدسوقي.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  التهنئة للواء تامر عباس   لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، مع تمنياته له بالتوفيق موجها الشكر إلي   اللواء  حسام الدسوقي رئيس مكتب الرقابة الإدارية السابق  لما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الرقابة الادارية بمطروح مع تمنياته له بدوام التوفيق فى مكانه الجديد .

وتناول  اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بمطروح مع تأكيد   حرص تعاون  المحافظة  والتنسيق الدائم مع هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الكفاءة في العمل مع مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وفي 9 ديسمبر 2020 نظمت هيئة الرقابة الادارية ماراثون للجري والدراجات تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد. 

جاء ذلك  بحضور اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء حسام الدين محمد الدسوقى رئيس فرع الرقابة الإدارية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، والشيخ حسن عبد البصير مديرعام أوقاف مطروح، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية. 

ويشارك 300 من طلاب جامعة مطروح وطلائع الشباب والرياضة طلاب المدارس والأزهر والأوقاف انطلق مارثون الدراجات من أمام مبنى الرقابة الادارية بمطروح حتى كوبرى روميل بمسافة نحو 6 كم. 


ووجه محافظ مطروح الشكر  على تنظيم الماراثون وعلى دور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل في مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة.

محافظ مطروح مطروح الرقابة الإدارية رئيس مكتب الرقابة الادارية بمطروح اللواء تامر عباس

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وائل لطفي

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