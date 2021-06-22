الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. ندوات لـ«بيطري القاهرة» للتوعية باختيار الأضحية السليمة

ندوات مديرية الطب
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة

عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، سلسلة ندوات توعوية وصحية بعدد من إدارتها الطبية برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، لمناقشة كيفية اختيار الأضحية السليمة.

وعقدت مديرية الطب البيطري تحت إشراف مدير إدارة المرج البيطرية الدكتور ياسر طنطاوي، ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالمرج عن مرض البروسيلا وهو من أهم الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتأثيره علي صحة الإنسان وطرق العدوي والوقاية منه، وعن سلامة اللحوم والأضاحي والشروط الصحية لاختيار الأضحية والكشف الظاهري لها.

كما عقدت مديرية الطب البيطري برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، ندوة إرشادية في مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات عن المواد الحافظة والملونة وكيف حفظ الإنسان طعامه على مر العصور، واختلاف طرق الحفظ بتطور العادات الغذائية للإنسان وقيام صناعة الأطعمة المختلفة، ومصنعات اللحوم واعتمادها على مواد كيميائية للحفظ.


وأعلنت إدارة حلوان البيطرية،  توافر التحصين الثماني للكلاب المملوكة والمرخصة وخدمة الكشف بالسونار بمعرفة أطباء الإدارة، وكذلك وجود قسم التلقيح الاصطناعي بما يقدمه من نجاح في إنتاج سلالات مصرية محسنة وراثيا وعاليه الجودة لانتاج اللحوم والألبان وخالية من الأمراض التناسلية وقلة التبويض.

ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
ندوات مديرية الطب البيطري بالقاهرة
مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بيطري القاهرة ندوات بيطري القاهرة استعدادت عيد الأضحى أخبار محافظة القاهرة

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