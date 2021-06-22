يحظى موقع وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا لكبار السن والشباب يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر قائمة الكلمات البحثية لرغبة المواطنين في تسجيل بياناتهم للحصول على جرعتي اللقاح، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الحصول على اللقاح وعدد المراكز الطبية المتخصصة للقاح بجميع المحافظات.

موقع وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا لكبار السن والشباب

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي تم تفعيله خلال شهر فبراير الماضي ويمكن أن يستوعب قرابة 5 مليون طلب تسجيل يومي حيث يتلقى هذا الموقع دعم من الدولة للقضاء على زيادة الأعداد اليومية للإصابة أو الوفيات وفقا لبيانات المعامل المركزية ومستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لمتابعة حالات المرضى ووفرت لها الدعم اللازم من الأدوية و أسطونات الأكسجين اللازمة في السيطرة على حالات الاختناق التي يعاني منها جميع المرضى.

خطوات تسجيل لقاح كورونا بجميع المحافظات إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين فيموقع وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا المستجد كوفيد 19 بالنجوع والقرى والمدن بجميع محافظات الجمهورية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة الخاص بتسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على تسجيل لقاح كورونا من خلال القائمة الرئيسية للموقع الإلكتروني

تسجيل البيانات المطلوبة للراغب في اللقاح ( الاسم، السن، محافظة الإقامة، ...)

تحديد الفئة التي ينتمي إليها الراغب في اللقاح ( كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الشباب، ...)

تحديد نوع الراغب في الحصول على اللقاح ( ذكر ، أنثى)

الموافقة على كافة التعليمات اللازمة قبل التسجيل

تسجيل رقم التليفون والبريد الإلكتروني

تحديد منطقة السكن للتوزيع على أقرب مركز طبي

تحميل التقارير الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة غير المستقرة

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عدد المراكز الطبية المخصصة لتلقى لقاح كورونا

يمكن عن طريق موقع وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا لكبار السن والشباب توزيع كافة الذين سجلوا بياناتهم على 360 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية من كافة الفئات المستهدفة التي حددتها الوزارة من قبل على أن هناك خطة حاليا لتطوير وتجهيز مراكز طبية آخر لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في اللقاح دون قائمة انتظار.