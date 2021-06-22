الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«شعير»: هناك فرصة لتصدير السيارات الكهربائية للخارج

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الإعلان عن فتح باب الحجز للسيارات الكهربائية مطلع العام القادم سيساهم في نجاح المشروع. 
وأضاف "شعير"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السيارة الكهربائية ستعمل على طفرة حقيقية في صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن هناك فرصة رائعة للتصدير للخارج خاصة في دول إفريقيا، ما يعمل على تنمية الصادرات المصرية في إفريقيا.

وكشفت شركة النصر لصناعة السيارات، أنه سيتم فتح باب حجز شراء السيارة الكهربائية الجديدة "E70"، التي سيتم تصنيعها أول يناير العام المقبل وليس فى شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم البدء فى تدشين منصة الحجز، حيث بدأت اختبارات السير لأول سيارة كهربائية في مصر فى مختلف الأجواء.
وأشار هانى الخولى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات في تصريحات له أن الشركة تعول كثيرا على السيارة الجديدة لخدمة قطاع كبير من المصريين ولا سيما في ظل التوجه نحو تخفيف الانبعاثات الضارة وحماية البيئة، لافتا إلى أنه سيتم تدشين موقع حجز السيارة الجديدة في شهر ديسمبر المقبل، بحيث يكون متاحا بشكل تام مطلع يناير 2022.

وأضاف هانى الخولى، أنه سيتم تحديد جدية حجز للسيارات سيتم تحديده، موضحا أن سعر السيارة الجديدة سيكون ما بين 300 ألف إلى 360 ألف جنيه، وهو سعر أقل كثيرا من سيارات الكهرباء في العالم.

وقال إنه يتم حاليا تأهيل المصنع، تمهيدا لتصنيع السيارة وانتظارا لوصول خبراء شركة دونج فينج الصينية مطلع يوليو المقبل، كاشفا أنه سيتم إتاحة 3 أنواع من السيارة الكهربائية الجديدة فى مصر وفقا لقدرة البطاريات.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيع البطارية أولا فى الصين مع دراسة إمكانية تصنيعها فى مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى تتراوح من 50‎%‎ لـ55‎%‎.

أوضح أن السيارة ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر فى مختلف الأجواء المصرية ومع مختلف السائقين، وكذلك مع مختلف البيئات للاطمئنان على كفاءتها وقدرتها ولا سيما إنه لأول مرة تخرج هذه السيارة من الصين وتصل سرعتها لـ145 كيلو متر فى الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر.
 

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