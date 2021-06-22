إزالة 26 حالة إشغال طريق و3 أكشاك ورفع 30 طن مخلفات بحي غرب المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم 26 حالة إشغال طريق و3 أكشاك، كما قامت برفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة لإزالة الأشغالات ورفع المخلفات بحي غرب المدينة.

وقال هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنفيذ عدد من الحملات المكبرة اليوم بحي غرب المنيا لرفع الإشغالات والتعديات ونظافة الحي ورفع التجمعات، حيث غطت الحملة مناطق واسعة من شوارع حي غرب، بدأت بشارع سكة تلة، وشارع مضرب الأرز، حيث تمكن قسم الإشغالات من رفع عدد 20 حالة إشغال طريق وتحرير إنذارات لعدد من المحال المخالفة، فضلا على إزالة 6 إشغالات أخرى بشارع سوبر ماركت العزيز تقسيم شادي عبارة عن (درج سلالم، وبروز وصدادات حديد متنوعة غير مرخصة وباعة جائلين، بروزات وتندات، فاترينات، كراسي، حوامل استندات خشب وحديد) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أكد رمضان جمال رئيس حي غرب، أن قسم الإشغالات برئاسة أحمد صابر في وجود وليد أحمد بالحي تمكن من رفع عدد 3 أكشاك مخالفة بدون ترخيص بشوارع سكة تلة ومضرب الأرز وتقسيم شادي وكفر المنصورة.

وأوضح محمد رضا سكرتير حي غرب، أن أعمال النظافة وانتظام رفع التراكمات والتجمعات من أماكنها تتم وفق انضباط وانتظام عمل المعدات والعمال والمشرفين، حيث تمكن الحي من رفع متوسط 30 طن مخلفات صلبة وتراكمات قمامة يوميا، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وللحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وتنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

إزالة أشغالات طريق بحي غرب المنيا

إزالة أشغالات طريق بحي غرب المنيا

إزالة أشغالات طريق بحي غرب المنيا

إزالة أشغالات طريق بحي غرب المنيا

إزالة أشغالات طريق

إزالة أشغالات طريق

إزالة أشغالات طريق

إزالة أشغالات طريق

إزالة أشغالات طريق

إزالة أشغالات طريق بحي غرب المنيا