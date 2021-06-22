«كارلوس غصن: الرحلة الأخيرة».. فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية هروب رئيس نيسان السابق

كشف رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، عن معلومات حصرية حول قصة صعوده المثيرة إلى عالم المال والشهرة، ورحلة هروبه من اليابان، خلال الفيلم الوثائقي «كارلوس غصن: الرحلة الأخيرة»، الذي سيبدأ عرضه في 15 يوليو المقبل، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستعرض الفيلم الذي تم تصويره في خمس دول وقائع هرب غصن مِن اليابان، عقب اتهامه بقضايا فساد مالي، والتحولات المثيرة في حياته حتى أصبح أحد ألمع الأسماء العالمية في صناعة السيارات.



ويعد العمل ثمرة إنتاجٍ مشترك بين MBC STUDIOS - الذراع الإنتاجية لـ «مجموعة MBC»- وشركة ALEF ONE العالمية المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، والتي تتخذ من فرنسا مقراً لها.



وقال مخرج العمل نيك جرين، إنه حرص على «تقديم رواية كارلوس غصن بطريقة سردية من شأنها مقاربة ما جرى من ناحيتين: أولاً عبر مقاطعتها مع لقاءات وإفادات لأشخاص مُطّلعين على دواخل الأمور وداعمين لرواية غصن، الأمر الذي يمنح القصة بُعداً حقيقياً يكشف عن معلوماتٍ تفصيلية من الداخل».



وأضاف في بيان رسمي، أن الجانب الآخر يتمثل في تسليط الضوء على قضية يصفها كارلوس غصن بأنها معركة خاضها بنفسه ضد الظلم في ظلّ غياب العدالة، موضحاً أن للمسألة عدة مقاربات ووجهات نظر مختلفة سنسلّط الضوء عليها، مع التركيز على الرحلة الأخيرة الأكثر غموضاً في عملية هرب غصن.



وتم تصوير مشاهد الفيلم في كل من لبنان وفرنسا واليابان وإنجلترا وجنوب أفريقيا، وأجرى كارلوس العديد من المقابلات مع أشخاص خلال رحلة صعوده، إضافة إلى لقاءٍ مع زوجته كارول.



ويختم: «بالنسبة لكارلوس، فإن إفصاحه اليوم عن ملابسات ما جرى وسرد قصته كاملة أمام العالم سيترك أثراً مدوّياً لدى كل من يسمعها، سيّما وأن للرواية حبكة تحبس الأنفاس».

