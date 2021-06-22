نقابة فرنسية تنتقد تخفيض عدد أسرة المستشفيات خلال وباء كورونا

انتقدت نقابة فرنسية إزالة أكثر من 1800 سرير في المستشفيات خلال الربع الأول من عام 2021 في فرنسا وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ديدييه بيريج الأمين العام لنقابة (فو-سانتي) - في مؤتمر صحفي نقله راديو (فرنسا الدولي) - "إنه خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر مارس 2021، أي في خضم الوباء، تمت إزالة نحو 1800 سرير".

وأضاف: "لم يكن هناك تحول نموذجي في مجال الرعاية الصحية كما وعد الرئيس إيمانويل ماكرون"، في إشارة إلى إعلان ماكرون في مارس 2020 عن خطة استثمار وترقية ضخمة للعاملين الصحيين.

وأجرت النقابة مسحًا، بالتشاور مع جميع أعضائها، حيث وجدت أن هناك عشرات الأسرة ناقصة في العديد من المناطق الفرنسية، بما يعني أن إجراءات توفير الرعاية آخذة في التناقص.

وطالب بيريج بالوقف الفوري لإغلاق الأسرة، وإعادة فتح الأسرة اللازمة للرعاية، وخلق 15 ألف فرصة عمل للعاملين بالقطاع الصحي وإجراء تغيير جذري في توفير الرعاية داخل المستشفيات.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول.