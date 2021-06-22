محافظ سوهاج يتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "stem"، والتي تم إنشاؤها بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة بلغت 6 ملايين و300 ألف جنيه، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة .



وتفقد " الفقي " المدرسة المقامة على مساحة 11225 متر مربع، وتضم 9 فصول دراسية، و10 معامل " كيماء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات"، كما تفقد غرف إقامة الطلبة والطالبات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

ووجه المحافظ بتقليل عدد الأسرة بغرف الإقامة، وأهمية التعرف على انطباع الطلبة والطالبات واحتياجاتهم لتوفير أكبر قدر من الراحة والهدوء أثناء إقامتهم بالمدرسة، والمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لتحقيق التفوق العلمي والابتكار، مؤكدا أن المدرسة إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم على المزيد من التفوق والابداع التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر الحديث .

كما أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة تفقدية بمستشفى الرمد بسوهاج لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود البريص مدير المستشفى .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية، والصيدلية، وغرفة الفحص، وغرفة العمليات، والمبنى الإداري بالمستشفى، وشباك التذاكر، واطمأن على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما التقى عدد من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى واستمع إلى مطالبهم، وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة .

ووجه بأهمية النهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى، وتكثيف العمل وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات فيما يخص توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السوهاجي، والالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.