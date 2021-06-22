الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين مطروح: ضبط 16 مخالفة في العلمين والضبعة

حملة تموينية
حملة تموينية

قال المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تم تنفيذ حملة تموينية من مفتشي إدارة تموين الضبعة برئاسة أحمد إبراهيم مهنا مدير الإدارة بالضبعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والمحال التجارية بمدينة  الضبعة والقرى المجاورة لها. 

 وأوضح أنه تم تنفيذ حملة تموينية أخرى من مفتشي إدارة تموين العلمين برئاسة عصام أحمد وفا مدير الإدارة بالعلمين على المحال والكافيتيريات والأسواق بالمدينة لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات. 

وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 16 مخالفة متنوعة تضمنت “ 13 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مستودع غاز)، مخالفة عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، مخالفة بيع سلع مدعمة غير مصرح ببيعها خارج إطار الدعم". 

وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف مشيرا الي أن جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وكان قال المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة  التموين بمطروح، في بيان اعلامي سابق له، انه تم تنفيذ  حملة  تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية  علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والمحال التجارية بمدينة  السلوم  وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات. 

أسفرت الحملة عن ضبط 17  مخالفة متنوعة حيث تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
تموين مطروح مطروح الضبعة العلمين حملة تموينية مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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