رفع 75 طن مخلفات في حملات بأحياء وقرى المنيا

واصلت قرى وأحياء المنيا حملات النظافة وإصلاح وصيانة الإنارة بجانب الحملات الانضباطية على الإدارات والمصالح الحكومية التابعة لها، وتمكنت من رفع 75 طن مخلفات وإصلاح خط كهرباء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال النظافة والإنارة ورفع كفائتها، ومتابعة انتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ورفع مستواها.

وقال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إنه تم رفع 50 طن من المخلفات والقمامة من جميع نقاط التجمع على مدار يومان ونقلها إلى الظهير الصحراوي، ومتابعة أعمال الصرف بالقرية ومتابعة المشروعات القائمة بقرية طوخ الخيل ومسح قرية طوه بالجليدر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والمركبات ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، أكد مصطفى الدبيكي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إنه تم إصلاح وصيانة عطل في خط كهرباء قرية سواده أمام محطة المياه لحماية المواطنين من أي خطر والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي بالقرية.

وبدوره، قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم تنظيم حملة انضباط على المصالح الحكومية والخدمية والصحية بالقرية لمعرفة مدى التزام العاملين ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة متابعة مدى الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشدد عرفات عبدالله رئيس حي وسط مدينة المنيا على استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي، ونوه إلى أنه تم رفع 25 طن من المخلفات والقمامة من جميع نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب الوسيط حفاظاً على المظهر الجمالي للحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافغة ورفع مخلفات بالمنيا