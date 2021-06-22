الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حنين حسام فى محضر الضبط: «مكنتش هربانة وكنت هسلم نفسى»

حنين حسام
حنين حسام

قالت حنين حسام فتاة « التيك توك»، في محضر ضبطها، اليوم الثلاثاء، داخل شقة لأحدى أقاربها بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية تنفيذًا لحكم سجنها 10 أعوام بتهمة الاتجار في البشر، «مكنتش هربانة»، مؤكدة أنه عقب وصولها خبر حبسها 10 أعوام بسبب تغيبها عن حضر الجلسة كانت ستسلم نفسها بسبب ضياع مستقبلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من القبض على حنين حسام تنفيذاً للحكم الذي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

- موقفها القانوني

وكشفت مصادر قانونية عن أنه يجوز للمتهمة التقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها أمام الدائرة نفسها، التي فصلت بالقضية أول مرة.

وأوضحت أنه إذا كانت الدائرة قد انتهت من دور انعقادها هذا الشهر فيجوز عرضها على دائرة أخرى للنظر في إخلاء سبيلها أو ما يعرف بـ«الحبس المطلق».

- فيديو حنين حسام

وبثّت حنين حسام فيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عبر حسابها في «إنستجرام» طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر بحقها.

وطالبت حنين حسام في الفيديو بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية تواجه فيها اتهاماً بـ«الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات للظهور في أحد تطبيقات الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وقالت مصادر قضائية إنَّ المحكمة شددت عقوبة حنين حسام بسبب عدم حضورها الجلسة وصدور الحكم في حقها غيابياً.

وأضافت حنين حسام في الفيديو ومدته 23 دقيقة أنها مريضة وتخضع للعلاج وقالت إنها بريئة من الاتهامات المنسوبة إليها، والتي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد، ويعد هذا الظهور هو الأول منذ أبريل الماضي، حيث أغلقت حساباتها وأغلق أفراد أسرتها هواتفهم المحمولة، بعد صدور أمر من محكمة الجنايات بالقبض عليها، خلال جلسات المحاكمة في قضية الاتجار بالبشر.

وعوقبت حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر، كما عوقبت صديقتها مودة الأدهم حضورياً بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في القضية ذاتها فضلًا عن أحكام مماثلة بحق 3 متهمين شباب آخرين، أدانتهم المحكمة بالاشتراك مع حنين حسام في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها، ويظل الحكم الصادر بحق حنين حسام قائماً، ما لم تسلم نفسها للشرطة أو يتم القبض عليها.

حنين حسام التيك توك محافظة القليوبية شقة الاتجار في البشر القبض

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وائل لطفي

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