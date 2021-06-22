الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المعارضة البيلاروسية ترحب بالعقوبات المفروضة على البلاد

سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا

رحبت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بالعقوبات الخارجية التي فُرضت على نظام بلادها، والتي وصفتها بأنها "قوية للغاية" و"غير مسبوقة".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أن المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروسيا أعربت عن شكرها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا على توحدهم، قائلة: "ممتنة للغاية للمجتمع الديمقراطي لاتخاذه هذا الموقف الموحد، إذ أن العقوبات تكون أكثر قوة عندما يتم فرضها بالتنسيق بين جميع الأطراف".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عشرات المسئولين البيلاروسيين بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، مستهدفة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وأثار لوكاشينكو غضباً كبيراً على الصعيد الدولي بإرساله مقاتلة في 23 مايو الماضي لاعتراض الطائرة التي كانت في رحلة من اليونان إلى ليتوانيا، في خطوة وصفها الكثيرون بأنها بمثابة "قرصنة برعاية الدولة"، حيث أُجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك، لتعتقل السلطات البيلاروسية الصحفي المنشق وشريكته صوفيا سابيجا اللذين كانا على متن الرحلة.

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، الضوء على موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروسيا، في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضًا كان يستقلها، وأكدت أن هذا التصعيد من شأنه أن يضيق الخناق والحصار على جارة روسيا الصغرى.

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة يعملون أيضًا على زيادة الضغط على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالتزامن مع قرار الكتلة الأوروبية، يوم أمس، اتخاذ إجراءات ضد 86 شخصًا ومنظمة في بيلاروسيا مع استهداف قطاعات الصناعة، بما في ذلك المالية والبوتاس والمنتجات البترولية.

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عن عقوبات إضافية ضد مسئولين وكيانات بيلاروسية، في خطوة تم تنسيقها مع بروكسل في محاولة لإجبار النظام على "إنهاء ممارساته القمعية ضد شعبه".

زعيمة المعارضة البيلاروسية العقوبات الخارجية أمريكا بيلاروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

«حار ورياح».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

بعد ضبط حنين حسام ومودة الأدهم.. التفاصيل الكاملة عن جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها

«جرار» وراء حادث الإسكندرية.. شهود عيان يروون تفاصيل اصطدام قطار محطة مصر

بعد طلب إعادة إجراءات الحكم.. حنين حسام توقع قرار الإحالة 28 يونيو

القبض على حنين حسام تنفيذاً لحكم حبسها 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصري.. معا في الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

"نجيب" .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

إصابة 20 فلسطنيًا على يد قوات الاحتلال فى حى الشيخ جراح