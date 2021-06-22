الأنبا باخوم يشهد بداية فاعليات الدورة التدريبية «شباب الميديا الكاثوليكية»

شهد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني، أولى فاعليات الدورة التدريبية "شباب الميديا الكاثوليكية" والمعروفة باسم "CYM".

فاعليات الدورة التدريبية

جاء ذلك تشجيعًا لأبنائنا من المتدربين على تحقيق أكبر استفادة من الدورة المقدمة، حيث أعرب الأنبا باخوم عن مدى سعادته بمثل تلك المجهودات التي تعمل على تنشئة سليمة في الكثير من النواحي لأبناء الكنيسة الكاثوليكية، وكذا تعميق روح الانتماء لديهم هذا وبحضور الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية التابع للإيبارشية البطريركية.

فاعليات الدورة التدريبية

تهدف الدورة التدريبية لتعليم وتدريب عدد من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة، مهارات الحاسب الآلي والتي تتمثل في برامج "Microsoft Office"، كذا بالإضافة إلى مهارات حياتية تعمل على تكوين شخصية المتدرب إيضًا معرفة المؤسسات المختلفة للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

فاعليات الدورة التدريبية

يستهدف البرنامج التدريبي المتدربين من المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية حيث يمتد لفترة شهرين، مقسمة على مرحلتين أولًا تدريب لعدد 40 متدرب ثم المرحلة الثانية، وهي فترة تدريب عملي، يتم فيها إختيار عدد 15 متدرب للعمل بشكل فعلي داخل أحد أقسام المكتب الإعلامي الكاثوليكي، ولمدة شهر تحت أشراف من مسؤولي القطاعات المختلفة بالمكتب الإعلامي بالقاهرة.

فاعليات الدورة التدريبية

وعلى صعيد آخر، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، احتفلت كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، بعيد العنصرة، بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا راعي الكاتدرائية.

فاعليات الدورة التدريبية

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن شارك أيضًا الأب بيشوي ناثان، والأب جوزيف منير، والأب شنوده يواقيم. بدأ الاحتفال بصلاة السجدة المقدسة.

فاعليات الدورة التدريبية

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي التي ترأسها الآباء الكهنة، بمشاركة خورس الشمامسة، والمؤمنين.