الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة الفلبينية» ترجح البدء في تطعيم الأطفال ضد كورونا بنهاية 2021

تطعيم الأطفال ضد
تطعيم الأطفال ضد كورونا

رجحت وزارة الصحة الفلبينية أن يتم البدء في تطعيم الأطفال ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي - في تصريح أوردته قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء - "رغم أن هناك خطة لتضمين الأطفال في حملة التطعيم، فإن الخبراء ما زالوا يدرسون ذلك الأمر".

وسمحت الفلبين باستخدام لقاح واحد فقط لمن تبلغ أعمارهم من 12 إلى 15 عامًا وهو لقاح (فايزر-بيونتك)، ومن المتوقع أن تتسلم البلاد 5ر7 مليون جرعة من اللقاح خلال الربع الثالث من العام الحالي، و5ر32 مليون جرعة إضافية من نفس اللقاح في الربع الرابع.

إصابات كورونا حول العالم
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و 439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و 873 ألفا و229 حالة.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا كوفيد اللقاح الفلبين الصحة الفلبينية

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وائل لطفي

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