من سما المصري لحنين حسام.. مشاهير في سجن القناطر

تقدمت فتاة التيك توك حنين حسام، بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر غيابيا ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالإتجار بالشر، وعقب التقدم بالطلب تم ترحليها لسجن القناطر لحين تحديد جلسة لنظر اعادة الإجراءات من قبل محكمة استئناف القاهرة وتم تحديد موعد 28 يونيو لإمضاء قرار الإحالة.

وترصد "الدستور" أبرز الفنانات والمشاهير اللاتي دخلن سجن القناطر.

مودة الأدهم

تقضي مودة الأدهم فتاة التيك توك العيد داخل السجن في اتهامها بالاتجار بالبشر، وذلك عقب قرار تجديد حبسها.

سما المصري

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مع تغريمها 300 ألف جنيه.

"ريناد عماد"

اسمها الحقيقي منة الله عماد، ألقى القبض عليها أثناء تواجدها في كافيه بمنطقة الدقي بالجيزة، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وذكرت في التحقيقات أن شركات تسويق الملابس والأحذية هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

"وفاء مكي"

الفنانة وفاء مكي حُكم عليها عام 2001 بالسجن 10 سنوات بسبب تعذيب عاملة المنزل لديها في قضية أثارت الرأي العام وقتها، لتقضي العقوبة بالسجن 10 سنوات.

"ماجدة الخطيب"

في عام 1982 وجّهت لـماجدة الخطيبتهمة ​القتل​ عن طريق الخطأ، حيث دهست بسيارتها أحد الطلاب، وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة بلغت 5 آلاف جنيه، وأثناء المحاكمة قضت ماجدة ثمانية أشهر في سجن الاحتياط على ذمة المحاكمة.