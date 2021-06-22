محافظ القاهرة يناقش آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ شارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومدير شئون الخطة.

وأكد محافظ القاهرة أن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لهذا العام هو التركيز علي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاعات الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأحياء خاصة المرج وحلوان.

وأكد محافظ القاهرة أنه جارى وضع مخطط تنفيذي لإدارة ومراقبة المشروعات التي ستنفذ من خلال لجنة متابعة لمراجعة مستوى التنفيذ والجودة بما يتفق مع المعاير الفنية.

كان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوقيع عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة الملاك الكويتين بمثلث ماسبيرو تقوم بموجبه الدولة متمثلة في محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتين ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض على أن تقوم محافظةالقاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بالبدء فورًا من خلال الشركات المتخصصة لدي هيئة المجتمعات العمرانية بإستكمال تطوير مثلث ماسبيرو كما هو في المخطط المعتمد بما يسهم بشكل إيجابي في التطوير المنشود بالمنطقة.

وبذلك تكون محافظة القاهرة ووزارة الإسكان ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) قد انهت التعاملات مع كافة كبار الملاك في المنطقة وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط.

وأكد محافظ القاهرة أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كافة الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بدولة الكويت الشقيقة.

شهد حفل التوقيع اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وخالد محمود عباس نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستشار مصطفى البهبيتى لجنة فض المنازعات وم خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.