يهدد الحياة والأخلاق.. «اتصالات النواب» تناقش الآثار السلبية لـ«التيك توك»

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا لها، الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها طلب النائبة ولاء التمامي، بدراسة الآثار السلبية لتطبيق "التيك توك" ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.

كانت النائبة ولاء التمامي قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومت، بشأن الآثار السلبية لتطبيق التيك توك.

وأضافت التمامي في طلبها، أن هناك تطبيقات أصبحت تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام وتأثير ذلك على المجتمع نظراً لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أن البعض لجأ لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية إذ يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا.

وتابعت "التمامي": “أصبح تطبيق التيك توك له شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جداً وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص”، لافتة إلى أنه مع مرور الزقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات أظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له ، ليس على حياة المستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل حب العزلة، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التى يحيطون بها ويفضلون الشاشة على تلك العلاقات.

كما أشارت التمامي، إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، حيث يقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض قد يجنى من وراءه المال وليس الكل.

وأوضحت أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.

وأشارت إلى أن مستخدمي "التيك توك" إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك توتر وضغط واكتئاب وانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذي يستدعي سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصا على القيم والمبادئ الأخلاقية التى تربينا عليها.