فؤاد: مشروع تحويل المخلفات لطاقة بالفيوم قصة نجاح جديدة لخلق حلول بيئية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، بحضور كرستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور عمرو عبد المجيد، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، والدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

وزيرة البيئة

وأكدت وزيرة البيئة، أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي

وزيرة البيئة و محافظ الفيوم

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن المشروع يأتي ضمن إجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا في إنشاء البنية التحتية في 2018 وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في 2020، كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.