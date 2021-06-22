خفيفة إلى غزيرة.. معدلات أمطار 72 ساعة على الهضبة الإثيوبية والبحيرات

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن عدم سقوط أمطار على جميع محافظات الجمهورية، خلال اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، مع ارتفاع فى درجات الحرارة مع طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية ، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



كما كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار عن سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الإثيوبية تتراوح ما بين 5-20 مم، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة المستنقعات تتراوح ما بين 1-5 مم، بينما تشهد منطقة البحيرات الاستوائية أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح ما بين 3-15 مم، اليوم الثلاثاء.



بينما يشهد غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الإثيوبية تتراوح ما بين 3-20 مم ، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على البحيرات الاستوائية تتراوح ما بين 5-1 مم بينما تشهد منطقة المستنقعات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح ما بين 1-10 مم، حسب قدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا.



من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميا.

كما يتم استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل.



يذكر أن مصر تقع في أشد مناطق العالم جفافا، حيث حوالي 90% من الأراضى المصرية تقع ضمن نطاق الاراضى شديد القحولة، أى التى بها امطار اقل من 100 مم سنويا وكثير منه عديمة المطر، و10% المناطق الساحلية وسانت كاترين ذات أمطار قليلة 160 مم سنويا.