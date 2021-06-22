الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حادث قطار «محطة مصر» بالإسكندرية لـ45 شخصًا

حادث قطار الإسكندرية
حادث قطار الإسكندرية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد المصابين في حادث قطار محطة مصر، ارتفع إلى 45 شخصًا، يتلقون العلاج في 3 مستشفيات.   

وأشار «السقعان»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن مستشفى شرق المدينة استقبل 5 مصابين، كما تم تحويل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي، وباقي المصابين يتلقون العلاج بمستشفى جمال حمادة غرب الإسكندرية.

استقبلت مستشفيات الإسكندرية، عبر سيارات مرفق الإسعاف، مصابين حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، والذين نقلوا إلى مستشفيات شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن حادث تصادم جرار بعربة قطار القاهرة -في وقت سابق -  أسفر عن وقوع 40 حالة إصابة، جميعها بسيطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات، جمال بغرب الإسكندرية حمادة، ورأس التين بحري، وشرق المدينة بمنطقة سيدي بشر.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إلى موقع حادث قطار بمحطة مصر، حيث تابع وقوع إجراءات نقل المصابين من خلال سيارات الإسعاف، إلى المستشفيات.    
واطمأن المحافظ على المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم ما  بين كسور في مناطق مختلفة من الجسم، وحالتهم مستقرة.

وكان مصدر خاص فى هيئة السكة الحديد، قد أعلن أن حادث تصادم مقدمة قطار بقطار رقم ١٢ بالقرب من محطة مصر بالإسكندرية، جاء نتيجة انحدار مقدمة القطار أثناء عملية الربط بالقطار الآخر، الأمر الذي نتج عنه إصابات خفيفة بين ركاب آخر عربة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أثناء قيام سائق القطار بربط القطار لم يتمكن وذلك بسبب مشكلة فنية فى السكة، قائلا: "يوجد ما يسمى بالتعشيقه عند الربط فكانت بشكل خاطئ مما تسبب فى اصطدام القطار بالآخر".

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