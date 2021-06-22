هيئة الاستثمار: الاستثمارات الأجنبية في مصر شهدت طفرة كبيرة مؤخرا

قال احمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ولبنان يربطها علاقات وثيقة علي جميع المستويات، متمنياً عودة لبنان لعهدها السابق، مؤكدًا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، و أن هناك زخما كبيرا لرجال الاعمال اللبنانيين لبحث فرص الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن الاستثمار اللبناني يتركز في القطاع الصناعي والمطاعم.

جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال بعنوان:«فرص الاستثمار المباشر والتكامل المصري اللبناني» بمشاركة مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، ونور عطوى الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية، و تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بلبنان، بجانب عدد من المستثمرين الجدد، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

- 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأجنبية

و أضاف مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمارات اللبنانية تقدر بنحو 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة علي رأسها التمويل وفي القطاع الصناعي والخدمي والتشييد، مؤكدًا أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصةً مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل.

ولفت "زهير"، إلي أن الخريطة الاستثمارية، بها كافة الفرص سواء مشروعات خدمية أو استثمارية، ويمكن للمستثمرين اللبنانيين من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.

- سياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر

وأشار إلى الهيئة العامة للاستثمار اتخذت منحي جديداً و سياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل علي توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.

وحول القطاعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، أكد مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله، مشيراً ان قطاع الصحة حالياً على رأس أولويات الدولة المصرية سواء لمشاريع تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والامصال والأدوية.

وأضاف زهير، فيما يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين، مشيراً أن قطاع الاتصالات من القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنويا من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، متوقعا ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.

