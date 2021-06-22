من الحكم حتى سجن القناطر.. رحلة حنين حسام في ساحات القضاء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك» بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها بمعاقبتها 10 أعوام وتغريمها 200 ألف جنيه في تهمة الاتجار بالبشر.

وترصد «الدستور» محطات فتاة التيك توك الشهيرة أمام المحاكم والتهم التي تواجهها.

- في أبريل 2020 ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالبة حنين حسام لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور.

- وفي 11 يونيو 2020، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام وآخرين إلى المحاكمة الجنائية.

- في 27 يوليو 2020، عاقبت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق.

- عقب تقديم استئناف على الحكم وفي يناير 2021، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام و3 آخرين في استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهم 300 ألف جنيه لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، وتم إخلاء سبيلها.

- في مارس 2021، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

- عقب تداول الجلسات تم إصدار الحكم في 20 يونيو 2021، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

وتواجه حنين حسام تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

تهم تواجه حنين حسام

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وكانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صدور حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد، تاجرت في مين إزاي، واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر، أنا عمري ما أيت حد وأنا مغلطتش في حاجة، والله العظيم ما غلطت أصلا، وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه».

وكانت محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس، يوم الأحد، حكمت على حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التيك توك، كما تضمن الحكم مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.