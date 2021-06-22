حساسية مفرطة وتشاؤم.. عيوب مواليد برج السرطان

يتميز يونيه الحالي بأنه شهر برج السرطان، يبدأ من 22 إلى 22 يوليو، ومواليد هذا البرج معروف عنهم الحساسية المفرطة، كذلك الرغبة في الانعزال والتشاؤم، ونرصد عيوب الرجل والمرأة السرطان من خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

عيوب رجل السرطان

تقلب المزاج: نجده سعيد وبعد لحظة يكون حزينا.

التشاؤم والسلبية : ينظر السرطان إلى الجانب السلبي من المشكلة ويبتعد غالبا عن التفكير الإيجابي .

عدم القدرة على التسامح: لا يستطيع نسيان الإساءة ولا يسامح.

خيال واسع : يمتلك رجل السرطان خيالا قد يضعه في عدد من خيبات الأمل أو المواقف المحرجة .

حساسية مفرطة: لديه حساسية مفرطة للغاية، يتأثر بأدق وأصغر الأشياء.

عيوب امرأة السرطان