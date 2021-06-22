الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حساسية مفرطة وتشاؤم.. عيوب مواليد برج السرطان

برج السرطان
برج السرطان

يتميز يونيه الحالي بأنه شهر برج السرطان، يبدأ من 22 إلى 22 يوليو، ومواليد هذا البرج معروف عنهم الحساسية المفرطة، كذلك الرغبة في الانعزال والتشاؤم، ونرصد عيوب الرجل والمرأة السرطان من خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

عيوب رجل السرطان

  • تقلب المزاج: نجده سعيد وبعد لحظة يكون حزينا.
  • التشاؤم والسلبية : ينظر السرطان إلى الجانب السلبي من المشكلة ويبتعد غالبا عن التفكير الإيجابي .
  • عدم القدرة على التسامح: لا يستطيع نسيان الإساءة ولا يسامح.
  • خيال واسع : يمتلك رجل السرطان خيالا قد يضعه في عدد من خيبات الأمل أو المواقف المحرجة .
  • حساسية مفرطة: لديه حساسية مفرطة للغاية، يتأثر بأدق وأصغر الأشياء.

عيوب امرأة السرطان

  • الحساسية الزائدة : من السهل أن تتعرض للابتزاز العاطفي وتنهمر دموعها بسهولة .
  • الفوضي العقلية: لديها فوضى عقلية بمعنى تعرضها لتقلبات مزاجية نتيجة ذكريات الماضي.
  • الشخصية الطفولية: امرأة السرطان من الصعب ارضاءها وتتميز بأنها شخصية طفولية.
  • صعوبة التكيف: لا يتكيف بسهولة، تواجه صعوبة في التأقلم، تحتاج إلى كثير من الوقت للتكيف مع الآخرين.
  • التشاؤم: تتصف امرأة برج السرطان بكونها متشائمة خاصة في بيئة العمل.
  • الانعزال : شخصية امرأة السرطان تتجه نحو الانعزال ولا تختلط بالأشخاص كثيرًا.
  • عدم التفاؤل: يعيب امرأة السرطان توقع الأشياء السيئة والنتيجة السلبية قبل التفاؤل والتوقع الإيجابي.
برج السرطان امرأة السرطان امرأة برج السرطان رجل برج السرطان مميزات السرطان عيوب السرط

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