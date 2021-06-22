إحالة أوراق قاتل عجوز البحيرة لمفتى الجمهورية

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة "، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى وعضوية المستشارين عادل مصطفى الشاذلى وشريف أمام الحيلة وبحضور عمر شريف وكيل النائب العام وسكرتارية ابراهيم متولى، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل سيدة عجوز وسرقة 700 جنيه لفضيلة المفتى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا يوم 28 / 5/ 2020 من أهالى قرية كفر الحناوى بمركز إيتاى البارود بالعثور على جثة رفيعة عبد الخالق مرسى حجاج 65 سنة مقتولة وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد داخل منزلها بالقرية.

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام ومباحث إيتاى البارود لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة فى الواقعة، حيث توصلت تحريات ضباط فريق البحث أن المجنى عليها تقيم بمفردها وتحظى بحب ورعاية أهالى القرية الذين يقومون بمنحها مبالغ مالية وتلبية طلباتها الأخرى، وأشارت التحريات إلى اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها ومبلغ مالى كانت قد تحصلت عليه من الأهالى.

وبتكثيف التحريات توصلت أن وراء الحادث عامل معمار جار المجنى عليها يدعى أيهاب بهاء الدين عبد الحميد رحيم 26 سنة ، وبعد أستئذان النيابة تمكن ضباط مباحث أيتاى البارود من القبض عليه وبمواجهتة أعترف بأرتكاب الواقعة وأكد عدم نيتة قتل المجنى عليها وسرقة ماتحوزه من أموال لمروره بضائقة مالية ووجود شقيقه فى السجن وأحتياجة لأموال.

وأضاف المتهم أنه دلف لمسكن المجنى عليها من خلال السطح لسرقتها ألا أنها أنتبهت الية وقاومته بعد ان تعرفت عليه فأنهال عليها طعنا بالسكين قاصدا أزهاق روحها خشية من أفتضاح أمره.

وأمر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة ايتاى البارود بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وأحاله المستشار دكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لمحكمة الجنايات حيث تمت محاكمتة وطالب دفاع المتهم بتغيير وصف التهمة من قتل عمد مع سبق الأصرار والترصد ألأى تهمة ضرب أفضى لموت.