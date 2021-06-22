مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تعتمد نتائج امتحانات 2021

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رابط نتائج الامتحانات 2021 من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ويقدم الدستور لطلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس من خلاله موقعه الإلكتروني نظرًا للضغط الشديد على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للحصول على نتائج الامتحانات 2021.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية

يتيح موقع جريدة الدستور رابط الحصول على نتائج الامتحانات 2021 لطلاب الشهادة الاعدادية من هنـــــــا

ويطلب الموقع إدخال الكود الظاهر أمامك في الشاشة ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم تظهر النتيجة مباشرة.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من هنـــا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي العامة دور مايو 2021 بنسبة نجاح 75.88% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 71 ألفًا و849 طالبًا، وعدد الطلاب الحاضرين 71 ألفًا 706 طلاب، وعدد الناجحين 54 ألفًا و409 طلاب.

اقرأ ايضا

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للمكفوفين دور مايو 2021 بنسبة نجاح 33.33% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبًا، كما اعتمدت نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 51 طالبًا وعدد الناجحين 46 طالبًا، وكذا اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6%، وتقدم للامتحان 6504 طلاب وحضر 5602 طالب.

فيما اعتمدت نتيجة امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 100%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 141 طالبًا.

وقدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.