هيثم الحاج علي يكشف خطوط مواصلات معرض الكتاب في دورته الـ52

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة النقل العام، وفرت ١١ أتوبيسا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها ١١٥ سيارة وذلك تيسيرا على زوار المعرض.

وأضاف الحاج علي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس للكشف عن تفاصيل المعرض، بحضور وزير الثقافة، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الخط الأول سيكون من عبد المنعم رياض، والخط الثاني من دوران شبرا، والثالث من النزهة الجديدة.

والخط الرابع من الأميرية، والخامس من ميدان الجيزة، والسادس من صقر قريش، والسابع من المظلات إلى جانب خطوط أخرى.

ويعد معرض هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك معنا في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.

ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D.

يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

وقررت وزيرة الثقافة استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمعرض، كما أتوجه بالشكرغلى دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على تكرمه بافتتاح دورة هذا العام.

وكل الشكر لكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي أعتبره عيدًا للقراءة والكتاب.

وأيضًا الشكر موصول للدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد بهي الدين وفريق العمل وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب.