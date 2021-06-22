كتاب جديد يزعم: ترامب دعا لإرسال مصابي كورونا إلى معتقل جوانتاناموا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن كتابا جديدا زعم أنه في الأيام الأولى من ظهور فيروس «كورونا»، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إرسال الأمريكيين المصابين بالفيروس إلى الخارج إلى معتقل جوانتانامو.

ونُشرت هذه الادعاءات في كتاب جديد بعنوان «سيناريو الكابوس: داخل استجابة إدارة ترامب للوباء الذي غيّر التاريخ»، من تأليف المراسلين في صحيفة «واشنطن بوست»، ياسمين أبو طالب ودميان باليتا..

وفقاً للصحيفة، سأل ترامب مساعديه خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير من العام الماضي، قبل تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة، «أليس لدينا جزيرة نمتلكها؟ ماذا عن جوانتنامو؟»، وبحسب ما ورد، قال ترامب أيضاً: «نحن نستورد البضائع لن نستورد أي فيروس».

- المساعدون رفضوا الفكرة عندما طرحها ترامب

وكتب المراسلان أن المساعدين رفضوا الفكرة عندما طرحها ترمب مرة أخرى.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمعتقل في جوانتانامو بعقد إيجار طويل متنازع عليه من كوبا، يستخدم السجن هناك لإيواء المشتبهين بالإرهاب دون محاكمة وفي ظروف قاسية للغاية، ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر أصبح نقطة تجذب الإدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وفي عام 2019، ذكر كتاب «إي وورنينج باي أنونيميس» الذي تم الكشف عن مؤلفه لاحقاً، وهو مايلز تايلور مسؤول سابق في الأمن الداخلي - أن ترامب اقترح إرسال مهاجرين إلى القاعدة في كوبا.

وفقاً لتايلور، اقترح ترامب تصنيف جميع المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة دون إذن على أنهم «مقاتلون أعداء»، ثم إرسالهم إلى جوانتانامو.

كانت 14 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، قد أعلنت في 30 مارس الماضي، مخاوفها في أعقاب تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا المستجد، وأكدت دعمها لتقييم ودراسة شفافة ومستقلة، حول منشأ الفيروس القاتل.