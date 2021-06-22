نجاح فريق طبي بـ«طنطا الجامعي» في استئصال ورم نادر بالأذن وقاع الجمجمة لمريضة

أعلن ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة بكلية الطب بالجامعة في استئصال ورم دموي نادر متشعب بالأذن والرقبة وقاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما في جراحة نادرة استغرقت 10 ساعات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة طنطا.

وقال رئيس الجامعة إن العملية تم إجراؤها بالمجان دون تحمل المريضة أي نفقات، مشيدًا بجهود وكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة وطاقم التخدير والتمريض.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن العملية تمت بنجاح بدون أي مضاعفات مع استئصال الورم كاملًا مع الحفاظ علي الأعصاب والأوعية الدموية الهامة بالرقبة والأذن وقاع الجمجمة.

أوضح عميد طب طنطا، أنه فور استقبال المريضة تم عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، وبدأت خطة العلاج بعمل قسطرة مخية لسد الشرايين المغذيه للورم، حيث قام فريق القسطرة المخية بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق أستاذ الأمراض العصبية بعمل الحقن للورم قبل الجراحة بيوم واحد.

وتشكل فريق طبي من جراحة الرقبة بقسم الأنف والأذن باستئصال الجزء الموجود بالرقبة مع الحفاظ على اعصاب الرقبة والشريان السباتي المغذي للمخ، حيث ضم الفريق كل من الدكتور مصطفي عمار مدرس الأنف والأذن والحنجرةه، والدكتور أحمد الهمشري مدرس الأنف والأذن والحنجرة.

كما تشكل فريق طبي من جراحة الأذن وقاع الجمجمة بقيادة الدكتور محمود مندور أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أيمن فؤاد مدرس الأنف والأذن والحنجرة، ونجح في استئصال الجزء الموجود بالأذن وقاع الجمجمة وأغشية المخ مع تأمين عصب الوجه، وذلك باستخدام الميكروسكوب الجراحي عالي الدقة.

وقام فريق التخدير والعناية المركزة بقيادة الدكتور محمد لطفي مدرس التخدير، والدكتورة رضوي عماد مدرس مساعد التخدير، والدكتور الحسب عبد القادر مدرس مساعد التخدير بتجهيز المريضة وإخضاعها للتخدير الكلي لهذه المدة الطويلة بكفاءة تامة ومتابعتها بعد انتهاء الجراحة بالعناية المركزة لمده 24 ساعة للاطمئنان على استقرار الحالة العامة للمريضة.

وأكد الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة طنطا، أن توافر الكفاءات والتخصصات الدقيقة بالقسم مع وجود الإمكانات الحديثة بالعمليات يسمح بإجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة لتقديم أفضل نتائج للمرضى.

وأضاف الشيخ أن توافر الخدمة المتكاملة بمستشفيات جامعة طنطا مثل القسطرة المخية والعمليات الميكروسكوبية والعناية المركزة بعد الجراحة بشكل مجاني تمامًا، مما يسمح باستقبال وتقديم خدمة صحية للحالات النادرة والدقيقة على مستوى عالي في مكان واحد.