الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

سيارة مجهزة
سيارة مجهزة

يتصدر رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة جميع المنصات الإلكترونية يوميا حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبتهم في معرفة خطوات حجز مواعيد لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لحصولهم على السيارة المعدة خصيصا لتوافق حالتهم المرضية لرأب عجزهم ومشاركتهم في المجتمع من خلال كافة الوظائف الحكومية والحرف اليدوية. 

رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة 

موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) خصصته وزارة الصحة والسكان لتلقي بيانات الراغبين في تحديد موعدا لإجراء الفحوصات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة لحصولهم على سيارات مجهزة ومعدة خصيصا لتناسب حالتهم المرضية و المعفاة من الضرائب أو الرسوم الجمركية، وذلك في إطار التعاون المشترك الذي أجرته الوزارة مع وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على معاناة تلك الفئة أثناء الإجراءات خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى عدم الخروج إلا للضرورة لتفادي خطر العدوى.

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خطوات حجز موعد للفحص الطبي لسيارات المعاقين 

يمكن من خلال خطوات بسيطة تسجيل بيانات أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة" لحجز موعدا للكشف الطبي الخاص بحصولهم على سيارة معفاة من الضرائب ومخصصة لحالتهم المرضية وهي:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار حجز موعد كشف طبي من القائمة الرئيسية للموقع.
  • كتابة الرقم القومي للراغب في الحجز في الخانة المخصصة له.
  • كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • كتابة اسم الراغب في الحجز من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • كتابة تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والنوع.
  • اختيار محافظة السكن.
  • كتابة الوظيفة ووسائل الاتصال.
  • كتابة نوع الإعاقة (بصرية، سمعية، حركية، ...).
  • تحديد تاريخ الكشف بالمستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها.
  • تحديد تاريخ الكشف.
  • الضغط على زر الحفظ.

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رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

مواعيد تسجيل طلب حجز موعد كشف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة 

رابط حجز موعد الكشف الطبى للسيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة يستقبل طلبات الراغبين في الحجز يوميا في تمام الساعة الواحدة ظهرا فيما عدا يوم الجمعة أو الإجازات الرسمية للدولة وذلك لأنها تعد إجازات الفريق المكلف بحجز المواعيد.

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وائل لطفي

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