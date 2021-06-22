النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث تصادم جرار التدوير بقطار إسكندرية

انتقل فريق من نيابة العطارين بالإسكندرية، إلى مكان حادث تصادم جرار "التدوير" بقطار اسكندرية القاهرة - الإسكندرية، لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان والمسؤولين عن حركة القطارات.

كما قررت النيابة سرعة تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان المصابين عن الواقعة، وحجز قائد القطار والملاحظ علي ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة فنية لفحص الحادث ومعرفه سبب الحادث.

- تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم قطارين داخل محطة مصر مما أدي الي وقوع إصابات بين مستقلي القطار، وتلفيات في العربة الأخيرة.

و انتقل ضباط مباحث القسم الي موقع الحادث، وتبين أثناء سير جرار قطار التدوير اصطدمت بقطار رقم 12 اسكندرية القاهرة مما ادي الي إصابة 3 اصابات كسور، ولا يوجد أي وفيات وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة برأس التين.

كما أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية - القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات، وتم إيقاف كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل وكذلك خدمات الوردية، و قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً وتحويلهم الي النيابة العامة لإجراء التحقيق معهما