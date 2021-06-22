الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ماعز برأس قرد يُثير الرعب في أسيوط.. وطبيب بيطري يكشف السبب (صور)

ماعز براس قرد
ماعز براس قرد

تداول أهالي أسيوط واقعة غريبة من نوعها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  وهي ولادة ماعز برأس قرد، في واقعة نادرة تحدث لأول مرة.

وبدأت القصة عندما أعتاد أحد أهالي قرية أسيوط بتربية الماعز في بيته منذ سنوات عديدة ماضية ولكنه تفاجأ  بهذا المولود  غريب الشكل، حيث ظهر بجسد ماعز ورأس قرد، فيما ولدت مولودا آخر كان طبيعيا واستمر المولود الغريب لمدة يومين ثم نفق.
وقال الأهالي، إنه من الممكن أن يتحول هذا المولود إلى حيوان مفترس ويؤدي أهل القرية، خاصة أن شكله أثار رعب الأسرة والجيران أصحاب الأم، مشيرًا إلى أن هذا المخلوق كان يرضع بشكل طبيعي ولكنه نفق دون سبب.

أوضح الدكتور مصطفي معوض المعيد بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، أن هناك العديد من حالات تشوهات الأجنة التى تشهدها عمليات الولادة، وبالفعل يضم متحف كلية مستشفى الطب البيطري التعليمي بجامعة أسيوط عدد كبير جدا من الحالات النادرة في قسم التوليد ومنها أجنة مشوهة وبها عيوب خلقية نادرة كولادة جنين بـ ثماني أو ستة أرجل، وكذلك أيضا أجنة منها برأسين ملتصقين بمنطقة الرأس أو نقص عضو جسدي أو زيادة آخر.

وأكد على استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز، مضيفًا “الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة”.

ماعز براس قرد
ماعز براس قرد
ماعز براس قرد
ماعز براس قرد
ماعز براس قرد
ماعز براس قرد
عيوب على ماضي تحف عملي قرية الاول اسيوط بيطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

حنين حسام تمنح الأمن «مفتاح» القبض عليها.. السر في 23 دقيقة

«حار ورياح».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

بعد ضبط حنين حسام ومودة الأدهم.. التفاصيل الكاملة عن جريمة الاتجار بالبشر وعقوبتها

«جرار» وراء حادث الإسكندرية.. شهود عيان يروون تفاصيل اصطدام قطار محطة مصر

بعد طلب إعادة إجراءات الحكم.. حنين حسام توقع قرار الإحالة 28 يونيو

القبض على حنين حسام تنفيذاً لحكم حبسها 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أنا المصري.. معا في الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

"نجيب" .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

إصابة 20 فلسطنيًا على يد قوات الاحتلال فى حى الشيخ جراح