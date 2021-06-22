ماعز برأس قرد يُثير الرعب في أسيوط.. وطبيب بيطري يكشف السبب (صور)

تداول أهالي أسيوط واقعة غريبة من نوعها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ولادة ماعز برأس قرد، في واقعة نادرة تحدث لأول مرة.

وبدأت القصة عندما أعتاد أحد أهالي قرية أسيوط بتربية الماعز في بيته منذ سنوات عديدة ماضية ولكنه تفاجأ بهذا المولود غريب الشكل، حيث ظهر بجسد ماعز ورأس قرد، فيما ولدت مولودا آخر كان طبيعيا واستمر المولود الغريب لمدة يومين ثم نفق.

وقال الأهالي، إنه من الممكن أن يتحول هذا المولود إلى حيوان مفترس ويؤدي أهل القرية، خاصة أن شكله أثار رعب الأسرة والجيران أصحاب الأم، مشيرًا إلى أن هذا المخلوق كان يرضع بشكل طبيعي ولكنه نفق دون سبب.

أوضح الدكتور مصطفي معوض المعيد بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، أن هناك العديد من حالات تشوهات الأجنة التى تشهدها عمليات الولادة، وبالفعل يضم متحف كلية مستشفى الطب البيطري التعليمي بجامعة أسيوط عدد كبير جدا من الحالات النادرة في قسم التوليد ومنها أجنة مشوهة وبها عيوب خلقية نادرة كولادة جنين بـ ثماني أو ستة أرجل، وكذلك أيضا أجنة منها برأسين ملتصقين بمنطقة الرأس أو نقص عضو جسدي أو زيادة آخر.

وأكد على استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز، مضيفًا “الشكل الغريب لوجه الماعز وبروز عينيها بتلك الطريقة ما يظهر الوجه على هيئة قرد، حدث نتيجة تشوه في الجنين، وليس معجزة”.

ماعز براس قرد

ماعز براس قرد