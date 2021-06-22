الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس» لـ5 يوليو

محكمة
محكمة

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في  إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، إلى 5 يوليو. 

كانت قد أصدرت المحكمة المختصة الحكم على 170 متهمًا في القضية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة، و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وإعفاء المتهم رقم 85 من العقوبة، وبراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات  بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس.

 واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خاراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا" ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور.

النطق محاكمة المتهمين قاعدة بلبيس الجوية محكمة جنايات شرق العسكرية

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وائل لطفي

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