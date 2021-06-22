موقع أمريكي: مصر من الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا رغم كورونا

أشاد موقع بيزنس واير الأمريكي والمعنى بالاقتصاد بالنمو الاقتصادي الذي حققته مصر رغم جائحة كورونا، معتبرًا أن مصر من الأسواق الإفريقية التي استطاعت وبنجاح تحقيق نمو اقتصادي كبير بفضل النمو السكاني القوي، و اكتشافات الغاز الأخيرة، والحكومة التي تركز بشدة على الاستثمار في البنية التحتية.

مشروعات مصر

وقال الموقع إن مصر شهدت العديد من المشاريع الاقتصادية في مجالات مجالات النفط والغاز والبناء والنقل والصناعة والطاقة والمياه .

وأضاف الموقع في تقريره: لا تزال مصر واحدة من أسواق المشاريع القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استمرت في النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية خلال فترة انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو السكاني القوي ، و اكتشافات الغاز الأخيرة ، والحكومة التي تركز بشدة على الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف: هذا ما تؤكده أداء السوق لعام 2020، وعلى الرغم من تأثير كورونا ن كانت العقود الممنوحة بقيمة 15 مليار دولار ثابتة إلى حد ما على أساس سنوي، في حين شهدت أسواق أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضًا كبيرًا في النشاط ، فإن قوة السوق المصرية جعلتها أكثر مرونة في مواجهة التحديات قصيرة المدى التي يسببها الوباء.

وأردف الموقع: يرجع الكثير من هذا إلى التزام الحكومة المستمر ببناء بنية تحتية جديدة ، مع التركيز بشكل خاص على العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى في البلاد مثل العلمين، مع نمو عدد السكان بمقدار 2 مليون نسمة سنويًا .

واختتم الموقع: بالنظر إلى المستقبل ، فإن هناك نظرة مستقبلية تفاؤلية فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، واعتبر الموقع ان المشاريع المحلية في مصر ستشهد تطورا كبيرا، مؤكدا على أن الاستثمار الصيني سيكون له دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية في مصر مشيرا إلى ان الاستثمار الأجنبي بشكل عام سيكون محوريًا لنجاح السوق في المستقبل، وهذا بدوره سيتطلب استقرارًا سياسيًا واستقرارًا للعملة والتزامًا مستمرًا من الحكومة لضمان بقاء مصر جذابة ومنفتحة على الاستثمار الأجنبي.