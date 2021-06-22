الفلبين تسجل 3666 إصابة جديدة و60 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 آلاف و666 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 367 ألفًا و 894 شخصًا.

وأفادت أحدث بيانات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" على موقعها الإلكتروني، بأنه خلال الفترة نفسها توفي 60 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 23 ألفًا و809 وفيات.

وذكرت الوزارة أنه تعافى من الفيروس، خلال 24 ساعة، 6 آلاف و810 أشخاص ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 291 ألفًا و 389 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين 53 ألفًا و 696 شخصًا.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و 439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و 873 ألفا و229 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.