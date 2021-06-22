الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي قرية العزيزية بشأن إشغالات الكورنيش

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على طول كورنيش العزيزية بنطاق المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان المحافظ قد استقبل شكوى من أهالي قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح يتضررون فيها من قيام بعض الباعة الجائلين المخالفين باستغلال كورنيش العزيزية وافتراش بضائعهم فضلاً عن قيام أصحاب المقاهي والكافتريات باستغلال الكورنيش وافتراشه بالكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت وشاشات العرض، والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة و تلوث بصري وسمعي لأهالي القرية.

وعلي الفور، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة على طول كورنيش العزيزية، حيث تم رفع الكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت وشاشات العرض خاصه بأصحاب المقاهي والكافتريات، والتنبيه على أصحابها بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، تجنباً لتعرضهم للمسائله القانونية.

كما قامت الحملة برفع تراكمات القمامه المبعثرة بطول كورنيش العزيزية الناتجة عن إفتراش تجار الفاكهة والخضار ببضائعهم بالطريق العام، فتم تنظيف المكان حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للكورنيش ليكون متنفس لأهالي القرية .

و فى استجابة مماثلة، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس عبدالشافي عبدالعزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية.

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز فاقوس بتكليف حملة للانتقال على الفور للقرية للمعاينة على الطبيعة وتبين أن الماسورة المشار إليها ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة ولكنها ماسورة راجع مياه من أبو شلبي للعزازي قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠ وتتبع قطاع المياه بفاقوس وبالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من عدايه حديد قطر (12) بوصة قديمة جداً وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات ويتم البدء في تغييرها فعليا.

سيارات حملة طريق قطع إشغالات

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