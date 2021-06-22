الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يشيد بجهود العاملين لإنجاح امتحانات الإعدادية

اجتماع وكيل تعليم
اجتماع وكيل تعليم مطروح

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا  مع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والعاملين بالإدارات التابعة بمكتب التعليم المجتمعي، وذلك في ديوان عام المديرية.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر لكافة العاملين وأعضاء الإدارات تقديراً للمجهودات المخلصة علي مدار أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية وتحليهم دوماً  بالجدية والالتزام والاخلاص والتفاني في العمل والالتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية جيدة .

وأكد وكيل تعليم مطروح علي أن إشادة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانضباط العملية الامتحانية تعتبر وساما علي صدور كافة العاملين بتعليم مطروح مؤكدا أن ذلك سيكون منهاجا قويما ونبراسا مضيئا يسير علي هديه تعليم مطروح لمواصلة التميز والاجادة علي مدار السنة الدراسية .

واعتمد َاللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك للعام الدراسى   2020 /2021  بنسبة نجاح 86,3 % و ذلك بفارق نسبة نجاح   أعلى  2,3 %   عن العام الماضى. 

 وأوضح محافظ مطروح  أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام  بلغ 9233  طالبا بنسبة حضور 93%، حيث تم اعتماد  نتيجة النجاح فى الإعدادية المهنية بنسبة  86,8%  ونتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع  بنسبة  100% ونتيجة الشهادة الاعددية لطلاب التربية  الفكرية بنسبة   100%. 

وأضاف أن جاء  ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح  كالاتي “ سيوة 98,5% ، العلمين 94%  ، السلوم 93% ، البنجر 86%،  مرسى مطروح 86%، النجيلة 84%، برانى 83% ، البنجر 82%  الضبعة 78% ”. 
وأشار محافظ مطروح إلي أن  حصل 2 من  الطلاب على الدرجات النهائية ضمن  العشر الاوائل   على مستوى محافظة مطروح مقدما التهنئة الي  جميع  الطلاب المتفوقين  والناجحين   وأسرهم  على جهدهم واجتهادهم  طوال العام فى ظل ظروف استثنائية مع جائحة كورونا. 

اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
اجتماع وكيل تعليم مطروح
مطروح تعليم مطروح الشهادة الاعدادية التعليم المجتمعى العملية الامتحانية

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وائل لطفي

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