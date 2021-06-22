زيادة معدلات تشغيل الرحلات السياحية من الأردن إلى مطار طابا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي، قد تلقت إخطارا من مسؤولي شركة الخطوط الجوية البترولية التابعة لوزارة البترول، يفيد بزيادة الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من المملكة الهاشمية الأردنية إلى مدينة طابا بواقع رحلتين أسبوعيا يومى الاثنين والجمعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوفادة إلى المدن المصرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي، قد استعدت لاستقبال الرحلات السياحية الدولية والداخلية عقب فترة انعدام الحركة الجوية والركابية خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف الصحية التي تجتاح العالم، رغم التجهيزات الضخمة والهائلة التي يتميز بها مطار طابا الدولي، باعتباره يقع بأحد أهم وأكبر المدن السياحية المصرية، والتي تتمتع بالشواطئ الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر نقل مطار طابا الدولي إداريا إلى محافظة جنوب سيناء بدلا من محافظة شمال سيناء خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب إنهاء الإجراءات والتصاريح الخاصة بنقل الملكية الإدارية، حيث يبدي مسئولي وزارة الطيران المدني أهمية كبيرة على نقل تبعية المطار إلى محافظة جنوب سيناء والتي تتمتع بالسمعة الطيبة على مستوى السياحة الشاطئية بين دول العالم.

وأوضحت المصادر، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي، ستقوم بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية الوافدة إلى المطار، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليا.

وكان مطار طابا الدولي قد استقبل أولى الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من الأردن أمس الأول، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للوفد السياحي الأردني.