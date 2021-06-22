الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 26 ألف لتر مطهرات مجهولة المصدر بالبساتين

مطهرات مجهولة
مطهرات مجهولة

نجحت مباحث التموين في مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، فى ضبط أكثر من 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالبساتين.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  المدير المسئول عن مخزن مطهرات ومنظفات تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير ، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص ، واستغلاله في تخزين كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 26,350 لتر مطهرات ومنظفات صناعية أنواع مختلفة - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها -  عدد 3000 عبوة فارغة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

مباحث التموين مديرية امن القاهرة منظفات صناعية مجهولة المصدر البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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