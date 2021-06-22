بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في «عرب العوامر» بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود لتلافي الملاحظات وتسريع وتيرة العمل بمشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب؛ لبدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال شهر، والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم، ويخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس ياسر محسوب مصطفي مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة بقطاع الصرف الصحي بالمحافظة وخاصة مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب، والذي يجري تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وتلافي الملاحظات لبدء التشغيل التجريبي للمشروع خلال شهر، وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات التي وضعتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل ومنابعة تنفيذ المشروعات ومعدلات الإنجاز التي تمت وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ ونهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.

وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروعات وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها وبخاصة مشروعي صرف صحي المنطقة الصناعية لخدمة المنطقتين الصناعيتين "بعرب العوامر والصفا"، وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقتين معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

لقاء مع المقاولون العرب والاستثمار بالمحافظة (5)

لقاء مع المقاولون العرب والاستثمار بالمحافظة (4)

لقاء مع المقاولون العرب والاستثمار بالمحافظة (3)

لقاء مع المقاولون العرب والاستثمار بالمحافظة (2)