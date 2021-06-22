«اتهامات وبكاء».. القصة الكاملة لحنين حسام بعد القبض عليها

أثارت حنين حسام "فتاة التيك توك" الجدل بقضيتها وخصوصا بعد قرار الحكم عليها، لتخرج حسام في فيديو باكية، تكشف فيه عن معانتها وضياع مستقبلها.

بعد ساعات من بث الفيديو تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حنين حسام، تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد خلال الساعات الماضية.

الاتهامات التي تواجه حنين حسام

وتواجه حنين حسام اتهامات بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة.

النيابة وجهت عدة تهم للطالبة حنين، من بينها تهمة الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض الفتيات على الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة، من خلال عدة فيديوهات نشرتها على حسابها عبر جروب "تيك توك" وتطبيق "لايكي"، ومن الاتهامات أيضا الاشتراك مع 3 متهمين آخرين، بتهمة استغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.

"الحكم عليها"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر.

بكاء حنين حسام

بعد ساعات من الحكم عليها غيابيا ظهرت حنين حسام، في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "أنا أدمرت بكل معاني الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملى الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي وبطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا، ولا علشان أمها يجيلها جلطة عليها ولا عملت أي حاجه علشان يحصل كل ده".