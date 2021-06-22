انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

وسط العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة تتم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذي وجه بضرورة طمأنة طلاب الجامعة من خلال توفير الكمامات اللازمة وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها عليهم منذ وصولهم إلى بوابات التعقيم للجامعة، وقبل الدخول لجان الامتحانات.

تأتى هذه الخطوات الاحترازية في إطار التزام الجامعة بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تنص على ضرورة متابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري بشكل مستمر، مع إزالة أي معوقات تواجه طلاب الكليات داخل الجامعة، عن طريق توفير بيئة جيدة لامتحان الطلاب.

صرحت بذلك الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضافت أن الجامعة تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناته، مع ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، وتحقيق التباعد الاجتماعي، لمنع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات.

وقالت إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات كما تم تخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، مع وضع ضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، كما توفر الجامعة لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

ووجهت أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات تستوعب الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.

انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة