الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تحذر من النصب باسمها وتنفي تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت الوزارة قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة  لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة ، أو لاستقصاء بيانات المواطنين .

وناشدت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات  الوهمية  وعدم إعطاء أي بيانات لأى مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

 

رابط وزارة القوى العاملة 2021

 

ولمن يريد من المواطنين معرفة رابط وزارة القوى العاملة يمكنه الدخول عبر الرابط الآتي هو الموقع الرسمي للوزارة   www.manpower.gov.eg، ويقوم بإدخال الرقم القومي لمن يريد معرفة موعد بدء صرف العمالة الغير منتظمة، أو الاتصال عبر الخط الساخن من خلال الرقم 142.

 

موعد صرف العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة

 

يشار إلى أن الدولة قامت بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، على مدار 6 أشهر، للفئات الأكثر تضررا واحتياجا، والذين لا يحصلون على أية مساعدات مالية أو ضمنية، أو لهم دخل شهري ثابت.

 

كما كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجه بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لأسرة حماد محمد يوسف حماد، العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة في محافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكين بإجمالي 100 ألف جنيه، لورثة العامل المتوفي، الأول لصالح زوجة المتوفي صباح عبد الوهاب أحمد درويش، ربة منزل، بمبلغ 12500 جنيه، والثاني لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف، بمبلغ 87 ألفاً و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر، وذلك سداداً نهائياً للتعويض المستحق للأسرة.

وزارة القوى العاملة النصب التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية العمالة غير المنتظمة تحديث بيانات Facebook

رئيس التحرير

وائل لطفي

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