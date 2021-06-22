محافظة القليوبية توضح خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2021

أعلنت محافظة القليوبية أنه من المقرر أن تعلن مواعيد بدء قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 خلال الأسبوع المقبل، حيث يجري حاليا إعداد الجدول الخاص بدفع الرسوم وجداول موعد الإطلاع عقب تسليم النتائج للمدارس وحصول الطلاب علي النتيجة كاملة.

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النتيجة الأحد الماضي كشفت محافظة القليوبية في بيان لها علي صفحة المحافظة الرسمية أنه يتم دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها والدفع بكنترول الإعدادية حسب الجدول المعلن ولكل إدارة يوم في الدفع علي ان يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

وحددت المحافظة ضوابط للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة بالطالب المتظلم وجاءت كالتالي في يوم الاطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً ويقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر ويستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له ويقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة مع عدم السماح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

وأوضحت المحافظة انه عقب ذلك يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة وإرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة له والطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية ويتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.