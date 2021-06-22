مدرس تاريخ: الامتحان التجريبي اعتمد على الفهم والاستنتاج

قال شريف محمد معلم مادة التاريخ بمدرسة السعيدية الثانوية، إن الامتحان التجريبي اليوم الثلاثاء والذي يعد بمثابة بروفه للامتحان النهائي فكرة جيدة.

وأشار شريف لـ"الدستور"، أن الامتحان جيد ويقيس مستوى الفهم والتحليل والاستنتاج عند الطالب المتوسط، ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وبدأ منذ قليل امتحان التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية وهو الامتحان التجريبي الثالث.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لتوزيعه على اللجان، وقالت من خلاله إنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتى وإن قام بتحرير الإجابة على التابلت.

وانطلقت امس الاثنين اليوم الأول للامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الأحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وأضافت أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، ويعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وأوضحت أنه في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو أكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتأكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.