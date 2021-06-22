يترقب موعد إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري لشراء شقق محدودي ومتوسطي الدخل عدد كبير من المواطنين حيث يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة العديد من محدودي الدخل في معرفة التفاصيل الخاصة بالمبادرة، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير مواعيد التقديم ومواصفات الشقق ومقدار الفائدة السنوية.

موعد إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري

ينتظر المواطنين الراغبين من الاستفادة من المبادرة الرئيسية للتمويل العقاري لشراء شقق محدودي ومتوسطي الدخل موعد تقديم الأوراق المطلوبة والذي لم يتم الإعلان عنه بعد من قبل البنك المركزي الذي خصص 100 مليار جنيه لها ويعكف حاليا عليه لوضع الشروط التي تحكم المبادرة، وذلك لدعم الفئات التي ترغب في امتلاك شقق سكنية بفائدة متناقصة 3% وانظمة للتقسيط تصل إلى 30 سنة وذلك لوحدات سكنية قيمتها أقل من نصف مليون جنيه جنيه على أن يسدد 15% من قيمة الوحدة المراد تمويلها كمقدم والباقي على أقساط.

شروط الشقق السكنية لمبادرة التمويل العقاري

وضع البنك المركزي شروط مبدئية لتمويل وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تناقصية 3 % وهي:-

أن تكون الوحدة السكنية المراد تمويلها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

أن تكون الشقة لغرض الإقامة الدائمة وليس لاستغلالها استثماريا

أن تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل

ألا يكون على العقار أى مخالفات مالية

أن يكون العقار مرخص

أن يحظر بيع الشقة السكنية الممولة إلا عقب مرور 7 سنوات على الأقل من الاستلام

أن لا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن نصف مليون جنيه

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شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد إعلان شروط مبادرة التمويل العقاري لشراء شقق محدودي ومتوسطي الدخل للتقديم ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددها البنك المركزي وهي :-