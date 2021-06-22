الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ربيع»: أعمال توسعة قناة السويس تسير وفقًا للجدول الزمني

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عددًا من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

 شملت الجولة التفقدية نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ وموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

استهل رئيس الهيئة جولته من نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ لمتابعة أعمال تجهيز النفق الجديد، والوقوف على تطورات العمل به والاطمئنان على جاهزيته للتشغيل.

تضمنت الجولة كلا من مداخل ومخارج النفق، والمباني الإدارية الملحقة، وغرفة التحكم الرئيسية، وخلالها استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن نظم التشغيل والأمان و تجهيزات النفق.

 وأكد "ربيع" أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن، والتي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى؛ لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وتعرف رئيس الهيئة، خلال جولته التفقدية بموقع العمل، وبرفقته القائمون على المشروع،  على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث تجاوزت إجمالي كميات الرمال المستخرجة المليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وذلك بواسطة أربع كراكات تابعة للهيئة هم الكراكة مشهور، والكراكة العاشر من رمضان، والكراكة الصديق، والكراكة محمود يونس.

وأكد رئيس الهيئة على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي مستمر على مدار الساعة لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ووفقا للجدول الزمني، حيث يتزامن عمل الكراكات مع تجهيزات أحواض الترسيب بموقع مشروع الازدواج بالبحيرات الصغرى، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرفع المساحي التي تتم بموقع مشروع التوسعة والتعميق بالمنطقة الجنوبية .

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢  وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق ٢٧ متراً.

الفريق أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع رئس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ريبع

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